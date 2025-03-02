Скопинцев: «Молодой Карпин напоминает Вальверде из «Реала»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался об игровых карьерах Валерия Карпина и Александра Мостового.

— Смотрите что-то футбольное на YouTube?

— Чаще всего смотрю нарезки матчей начала нулевых — как играли нынешние тренеры.

— Матчи Валерия Карпина смотрели?

— Видел, как он играет. В полном порядке! Напоминает нынешнего Вальверде из «Реала»: давал такой же объем, мог тонко сыграть. Без креатива, но много пользы.

— Игры Александра Мостового видели?

— Только хайлайты. По сравнению с Карпиным Александр больше атакующий футболист — футбольная «десятка». Они друг друга отлично дополняют.

— Назовите трех лучших российских футболистов в 21 веке.

— Аршавин, Жирков и... Не знаю даже. Семак и Зырянов, например, были в порядке. Еще нравилась игра Аленичева — чисто европейский футболист, — приводит слова Скопинцева «РБ Спорт».