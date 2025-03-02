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Скопинцев: «С бизнесом закончил, один проект — в минус, другой — в ноль»

Даниил Аршавский

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал о том, как распоряжается своими финансами.

«У меня есть лишь понимание, как после карьеры чувствовать себя комфортно. Сейчас живу на пассивном доходе. Инвестирую в недвижимость. С бизнесом пока закончил: один проект в минус, другой — в ноль. В бизнес можно заходить, когда вам 30-35 лет и у вас есть подушка, чтобы рисковать», — цитирует Скопинцева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний Скопинцев отличился 1 результативной передачей за 20 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 3 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
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Дмитрий Скопинцев
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