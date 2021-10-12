Скончался экс-руководитель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин

Бывший официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Владимир Маркин скончался в возрасте 64 лет, информирует СК РФ. Причины смерти не сообщаются.

Маркин — бывший руководитель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками. С 2007 по 2017 год он занимал должность первого руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации.

«Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин. Это тяжелая утрата для всех нас... Выражаем глубокие, искренние соболезнования родным и близким Владимира Ивановича в связи с этой тяжелой, невосполнимой утратой», — говорится в сообщении ведомства.

Маркин возглавил комитет РФС по безопасности и работе с болельщиками РФС в 2016 году после ухода из Следственного комитета по собственному желанию. Основной задачей комитета является создание единых требований по обеспечению безопасности на стадионах.