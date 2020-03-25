Сколько зарубежных клубов реально хотели приобрести Чалова? Отвечает экс-глава селекционного отдела ЦСКА

Бывший глава селекционного отдела ЦСКА Максим Дюков объяснил, почему нападающий армейцев Федор Чалов не перешел летом прошлого года в зарубежный клуб.

— Кто реально хотел купить Федора Чалова? — Только «Кристал Пэлас», — цитируют «РИА «Новости» Дюкова. — Сумма была сопоставима с той, которая муссировалась в прессе (речь шла о 25 миллионах фунтов стерлингов). Но ты же понимаешь: никто не платит все сразу, на больших трансферах всегда хотят большую рассрочку. А у нас впереди образовывалась дыра, новичка нужно было брать незамедлительно.

У меня было несколько хороших вариантов замены в рукаве. С учетом того, что Федя забил 15 голов и в моменте стал лидером атаки, нам нужно было бы брать пару напов, чтобы не потерять в качестве и минимизировать риски, имея задачу вернуться в Лигу чемпионов. Федя действительно хочет в Англию, «Челси» — это его мечта.

Контракт 21-летнего Чалова с ЦСКА будет действовать до 30 июня 2022 года, его трансферная стоимость по данным transfermarkt составляет 16 миллионов евро.