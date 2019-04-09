"Сколько раз отдыхали, никогда такого не было". Свидетель на вопрос о конфликте Кокорина и Мамаева с водителем

Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов задал на суде вопросы знакомому футболиста Григоряну.

– Что-то кроме виски пили? Соки, колу, чай, пиво?

– Вы можете сказать, кто и что пил?

– В основном виски с колой, энергетики.

– С какой целью пили – напиться, или повеселиться?

– Повеселиться.

– Кто-то был в состоянии алкогольного опьянения?

– Все себя контролировали.

– Скажите, в чем оскорбительность слова "петух"?

– Думаю, это ни одному мужчине не понравится.

– Подсудимые договаривались побить Соловчука?

– Нет, что вы. Сколько раз отдыхали, никогда такого не было.

Напомним, Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)

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– А сколько времени прошло после прихода Пака до удала стулом?

– Минут 30.