"Сколько раз отдыхали, никогда такого не было". Свидетель на вопрос о конфликте Кокорина и Мамаева с водителем

Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов задал на суде вопросы знакомому футболиста Григоряну.
– Что-то кроме виски пили? Соки, колу, чай, пиво?
– Вы можете сказать, кто и что пил?
– В основном виски с колой, энергетики.
– С какой целью пили – напиться, или повеселиться?
– Повеселиться.
– Кто-то был в состоянии алкогольного опьянения?
– Все себя контролировали.
– Скажите, в чем оскорбительность слова "петух"?
– Думаю, это ни одному мужчине не понравится.
– Подсудимые договаривались побить Соловчука?
– Нет, что вы. Сколько раз отдыхали, никогда такого не было.
Напомним, Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)
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– А сколько времени прошло после прихода Пака до удала стулом?
– Минут 30.