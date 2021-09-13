«Скауты «Валенсии» присутствуют на матче». На арене в «Ростове» были замечены летучие мыши

«Ростов» примет «Краснодар» в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ. Перед началом матча на ростовском стадионе были замечены летучие мыши.

Скауты «Валенсии» присутствуют на матче ?



Как думаете, за кем следят? ? pic.twitter.com/qslQMflIg9 — Football Club Rostov (@rostovfc) September 13, 2021

Напомним, что «летучие мыши» — прозвище испанского футбольного клуба «Валенсия».