«Скауты «Валенсии» присутствуют на матче». На арене в «Ростове» были замечены летучие мыши
19:15
«Ростов» примет «Краснодар» в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ. Перед началом матча на ростовском стадионе были замечены летучие мыши.
Напомним, что «летучие мыши» — прозвище испанского футбольного клуба «Валенсия».
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