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«Скауты «Валенсии» присутствуют на матче». На арене в «Ростове» были замечены летучие мыши

19:15
Летучая мышь на матче «Ростов» — «Краснодар». Фото Twitter
Летучая мышь на матче «Ростов» — «Краснодар». Фото Twitter
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«Ростов» примет «Краснодар» в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ. Перед началом матча на ростовском стадионе были замечены летучие мыши.

Напомним, что «летучие мыши» — прозвище испанского футбольного клуба «Валенсия».

Ростов — Краснодар

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Иван Шитик все материалы автора

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