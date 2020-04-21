Бывший тренер юношеской сборной России Сергей Бабурин рассказал, что селекционеры и скауты клубов английской премьер-лиги следят за вратарем московского «Спартака» и молодежной сборной России Александром Максименко еще с 2015 года.

— Я знаю, что Санькой в 2015 году интересовались селекционеры клубов АПЛ, когда мы в четвертьфинале чемпионата Европы обыграли англичан — 1:0, — цитирует Бабурина РИА «Новости». — Мне приятно смотреть на Максименко сейчас, когда он выручает в «Спартаке». Значит, мы тогда не ошиблись

Максименко и тогда надежды наши оправдал, и сейчас оправдывает — и в сборной, и в «Спартаке». Тем более, у него хороший учитель есть. Я имею в виду Артема Реброва в «Спартаке». Думаю, он помогает Сашке, чтобы с поведением все было правильно. Я еще на юношеском уровне просил Реброва взять шефство, чтобы Максименко не свернул куда не следовало бы. Думаю, у них отличные взаимоотношения сейчас.

В нынешнем сезоне 22-летний Максименко провел за «Спартак» 21 матч в чемпионате России.