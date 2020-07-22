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Скандальная футболка Ещенко выставлена на аукцион. Деньги пойдут на благотворительность

03:11

Футболка игрока «Спартака» Андрея Ещенко, в которой он вышел на поле после игры с «Зенитом», выставлена на аукцион. На одежде футболиста было написано нецензурное слово из трех букв (вместо первой буквы — многоточие), слово «вам», буква «а» и Тед — плюшевый медведь из фильма «Третий лишний».

Андрей Ещенко.Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка и оштрафован на 50 тысяч рублей за футболку после игры с «Зенитом»

Напомним, за такой перфоманс Ещенко был дисквалифицирован на три игры и оштрафован на 50 000 рублей за оскорбительное поведение.

«Футболка, наделавшая много шуму во время последнего матча. Из-за нее Андрей получил наказание в виде штрафа и трехматчевой дисквалификации. Однако, громко озвучить свою позицию в самом логове врагов, на наш взгляд — бесценно. Мы выставляем футболку Андрея на аукцион в пользу фонда «Своими глазами». Аукцион продлится до вечера, 22 июля. По Вашему желанию, мы попросим Андрея расписаться на футболке», — говорится в тексте аукциона.

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