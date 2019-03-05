СК РФ требует ареста подрядчика "Самара Арены" из-за махинаций на сумму в 2,5 миллиарда рублей

Следствие задержало и требует заключить под стражу бизнесмена Сергея Уласевича, которого обвинил в махинациях субподрядчик строительства "Самара Арены", информирует пресс-служба Бабушкинского суда Москвы. Напомним, что стадион был построен к чемпионату мира 2018 года. Его строительство обошлась государству почти в 19 миллиардов рублей.

- В суд поступили материалы на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора "Стальмонтаж-Электросталь" Уласевича Сергея Львовича. Ходатайство будет рассмотрено во вторник, заседание назначено на 15.00, - приводит"РИА Новости" слова пресс-секретаря суда Марии Боровиковой.

Уласевич – генеральный директор компании "Стальмонтаж-Электросталь", которая участвовала в строительстве "Самара Арены" к чемпионату мира 2018 года. Основной субподрядчик – "Татдорстрой" – полтора года назад обратился в полицию с требованием возбудить в отношении Уласевича уголовное дело о хищении 2,5 миллиарда рублей.

Также сообщается, что по данным пресс-службы генерального подрядчика строительства ПСО "Казань", компания Уласевича "специально инициировала свое банкротство, чтобы снять с себя ответственность за срыв сроков по монтажу металлоконструкций на стадионе "Самара Арена", уйти от гарантийных обязательств и не расплатиться по долгам перед подрядчиками, поставщиками и своими сотрудниками".

Компания получила от "Татдорстроя" свыше 2,6 миллиарда рублей, а отчиталась актами о выполненных работах только за 87,8 миллиона рублей. Также генподрядчик обвинил Уласевича в срыве сроков выполнения работ по монтажу основных металлоконструкций.