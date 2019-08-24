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Симутенков будет исполняющим обязанности главного тренера «Зенита» в матче с «Уфой»

15:35
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Игорь Симутенков будет исполняющим обязанности главного тренера «Зенита» в матче 7-го тура чемпионата России против «Уфы», сообщает ТАСС.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал главного тренера «Зенита» Сергея Семака на два матча чемпионата России (один — условно), за оскорбительные высказывания в адрес арбитра Алексея Матюнина после игры 6-го тура с «Ахматом» (0:0). После финального свистка Семак вышел в центральный круг и, отстраняя от судей своего ассистента Виллиама-де Оливейру, произнес: «Не надо с этими козлами разговаривать».

Уфа — Зенит

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6795148

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