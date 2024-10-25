Силкин считает, что включение клуба из Белоруссии пойдет на пользу РПЛ

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о возможном создании объединенного чемпионата российских и белорусских команд.

«Если к нам пару команд добавятся, то это, безусловно, будет усиление нашему чемпионату. Думаю, что РПЛ станет интереснее при добавлении команд из Белоруссии», — цитирует Силкина Vprognoze.ru.

Ранее министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук не исключил вариант участия одного из белорусских клубов в чемпионате России.