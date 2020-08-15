«Сила в движении». «Динамо» представило новую коммуникационную кампанию
11:25
«Динамо» опубликовало у себя в Twitter ролик с представлением новой коммуникационной кампании.
Клуб начал обновление бренда и системы клубных коммуникаций.
Футбольный клуб «Динамо» Москва с гордостью представляет новую коммуникационную кампанию.— ФК «Динамо» Москва (@FCDM_official) August 15, 2020
Мы — это великая история.
Мы — это легендарный стадион.
Мы — это лучший город мира.
Мы — это движение. И в движении — наша сила!#СилаВДвижении pic.twitter.com/eLaHUEMf9u
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