«Сила в движении». «Динамо» представило новую коммуникационную кампанию

Футбольный клуб «Динамо» Москва с гордостью представляет новую коммуникационную кампанию.



Мы — это великая история.

Мы — это легендарный стадион.

Мы — это лучший город мира.

Мы — это движение. И в движении — наша сила!#СилаВДвижении pic.twitter.com/eLaHUEMf9u