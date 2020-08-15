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«Сила в движении». «Динамо» представило новую коммуникационную кампанию

11:25
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«Динамо» опубликовало у себя в Twitter ролик с представлением новой коммуникационной кампании.

Клуб начал обновление бренда и системы клубных коммуникаций.

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