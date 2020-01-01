Сигурдссон расторг контракт с «Ростовом»

«Ростов» объявил о расторжении контракта с защитником Рагнаром Сигурдссоном по согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. 32-летний исландец стал игроком «Ростова» в январе 2018 года. В общей сложности он отыграл 53 матча за дончан, а с начала сезона-2019/20 был капитаном команды.

В нынешнем сезоне на счету Сигурдссона 13 матчей в РПЛ. В России Сигурдссон также защищал цвета «Краснодара» и «Рубина».