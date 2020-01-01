РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Сигурдссон расторг контракт с «Ростовом»

18:44
Теги:

«Ростов» объявил о расторжении контракта с защитником Рагнаром Сигурдссоном по согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба. 32-летний исландец стал игроком «Ростова» в январе 2018 года. В общей сложности он отыграл 53 матча за дончан, а с начала сезона-2019/20 был капитаном команды.

В нынешнем сезоне на счету Сигурдссона 13 матчей в РПЛ. В России Сигурдссон также защищал цвета «Краснодара» и «Рубина».

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13171

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
15
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир