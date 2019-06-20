Сигурдссон отметил, что все игроки ЦСКА находятся на одной волне

Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон, который в четверг присоединился к сборам команды, рассказал о своих ожиданиях от предстоящего сезона. Он считает, что в коллективе все находятся на одной волне.

– Я отлично провел время, – приводит пресс-служба клуба слова Сигурдссона. – Для начала слетал в Швецию, проведал бывших партнеров по команде. Потом прибыл в Исландию в расположение своей сборной, а после, наконец, начался настоящий отдых. Времени путешествовать особо не было, и я предпочел остаться в родной стране. Больше всего общался со своей девушкой, еще с родителями, друзьями. Ожидания от наступившего сезона у меня очень большие.

Даже по одному сегодняшнему дню я вижу, что в команде правильная химия, ребята находятся на одной волне. Уверен, что впереди у нас великолепный футбольный год!

Напомним, в минувшем сезоне ЦСКА занял четвертое место в премьер-лиге. Армейцы сыграют в групповом этапе Лиги Европы-2019/20.

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