Шюррле показал фото из отпуска

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле опубликовал сторис из отпуска в своем Instagram. 29-летний немецкий футболист отправился на отдых вместе с супругой Анной Шариповой.

В текущем сезоне Шюррле провел 18 матчей за красно-белых, забил два гола и отдал три результативные передачи. Хавбек выступает за москвичей на правах аренды. Футболист принадлежит дортмундской «Боруссии».

«Спартак» после 19 туров занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками.

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