Шюррле оценил московские пробки
20:20
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле оценил московские пробки. Игрок в stories поделился фотографией с навигатора.
— Только в Москве четыре километра за два часа, — написал Шюррле.
Сейчас немец восстанавливается после болезни. В текущем сезоне Шюррле провел 11 матчей за москвичей, забил два гола и отдал три голевые передачи. Хавбек выступает на правах аренды за «Спартак». Футболист принадлежит дортмундской «Боруссии».
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