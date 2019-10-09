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Шюррле оценил московские пробки

20:20
Instagram Андре Шюррле.
Instagram Андре Шюррле.
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Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле оценил московские пробки. Игрок в stories поделился фотографией с навигатора.

— Только в Москве четыре километра за два часа, — написал Шюррле.

Сейчас немец восстанавливается после болезни. В текущем сезоне Шюррле провел 11 матчей за москвичей, забил два гола и отдал три голевые передачи. Хавбек выступает на правах аренды за «Спартак». Футболист принадлежит дортмундской «Боруссии».

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