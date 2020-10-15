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Шведский полузащитник Альмквист близок к переходу в «Ростов»

16:33
Понтус Альмквист. Фото Aftonbladet.
Понтус Альмквист. Фото Aftonbladet.
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«Ростов» в ближайшее время может пополнить полузащитник «Норчепинга» Понтус Альмквист, сообщает Aftonbladet.

По данным источника, швед уже прошел медобследование в российском клубе. «Норчепинг» получил очень выгодное предложение от «Ростова» в размере 37 миллионов шведских крон (3,5 млн евро — Прим. «СЭ») + бонусы. Также шведский клуб договорился о включении в контракт пункта о выплате ему 25 процентов суммы от последующей продажи игрока.

21-летний футболист в текущем сезоне провел 21 матч за «Норчепинг» и забил пять мячей при двух голевых передачах.

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