Шварц считает, что отсутствие Дзюбы и Азмуна не скажется на «Зените»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц считает, что «Зениту» не помешает отсутствие нападающих Артема Дзюбы и Сердара Азмуна в матче против бело-голубых.
«В любом случае, «Зенит» обладает глубоким составом, да и у нас не все в строю. Лесовой и Лаксальт давно не принимали участия в играх. Сегодня встретятся две хорошие команды, для нас важно показать наше лучшее качество игры и добиться положительного результата», — сказал в эфире «Матч Премьер» Шварц.
Сегодня, 12 декабря состоится матч 18-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Зенит». Начало встречи — в 14.00 (мск).
По словам главного тренера «Зенита» Сергея Семака, Сердар Азмун и Артем Дзюба пропускают игру с «Динамо» из-за травм. Сегодня, 12 декабря появилась информация о том, что Дзюба находится на Мальдивах.
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