РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шварц прокомментировал состояние травмированных и сборников «Динамо» перед матчем со «Спартаком»

13:25
Теги:

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии травмированных футболистов и игроков, которые были вызваны в сборные своих стран.

— В каком состоянии возвращаются игроки сборной? И что с травмированными?

— Футболисты постепенно возвращаются, им нужно время восстановиться. Моро, скажем, вчера прилетел, сегодня будет тренироваться. Не знаю, сыграет ли в субботу. Что касается тех, кто пропустил предыдущий матч по состоянию здоровья (Шунин, Комличенко, Грулев, Нойштедтер, — прим. К.А.), то по их участию в субботней игре также пока нет понимания. У нас есть два тренировочных дня, после которых примем решение — готовы ли они сыграть с первых минут или выйти на замену. Рад, что вернулся после дисквалификации Ордец, но и Плиев хорошо сыграл против «Локомотива», так что будем думать. Возможно, поменяем схему. (Константин Алексеев)

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится в субботу, 21 ноября. Начало — в 19.00 (мск).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 43
Все опросы
Как закончится матч «Спартак» — «Динамо»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир