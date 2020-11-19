Шварц прокомментировал состояние травмированных и сборников «Динамо» перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии травмированных футболистов и игроков, которые были вызваны в сборные своих стран.

— В каком состоянии возвращаются игроки сборной? И что с травмированными?

— Футболисты постепенно возвращаются, им нужно время восстановиться. Моро, скажем, вчера прилетел, сегодня будет тренироваться. Не знаю, сыграет ли в субботу. Что касается тех, кто пропустил предыдущий матч по состоянию здоровья (Шунин, Комличенко, Грулев, Нойштедтер, — прим. К.А.), то по их участию в субботней игре также пока нет понимания. У нас есть два тренировочных дня, после которых примем решение — готовы ли они сыграть с первых минут или выйти на замену. Рад, что вернулся после дисквалификации Ордец, но и Плиев хорошо сыграл против «Локомотива», так что будем думать. Возможно, поменяем схему. (Константин Алексеев)

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится в субботу, 21 ноября. Начало — в 19.00 (мск).