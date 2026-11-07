Шварц после победы над «Факелом»: «Соперник дал «Динамо» настоящий бой»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц после победы над «Факелом» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата России оценил игру воронежской командой.

«Сегодня «Факел» продемонстрировал свои лучшие качества, дал нам настоящий бой. Должен отдать должное всей команде соперника за ту игру, которую они показали. В Воронеже очень непросто играть, учитывая искусственное поле. В кубковой игре мы тоже вырвали победу только в добавленное время. Здесь отличная атмосфера, мне нравится приезжать на этот стадион», — сказал Шварц на пресс-конференции.

Шварц отказался сравнивать игру воронежцев под руководством разных специалистов, отметив, что команда показала свои сильные стороны. Матч против «Динамо» стал первым для «Факела» под руководством нового главного тренера Хасанби Биджиева.