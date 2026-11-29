Шварц — об удалении Касереса: «Когда у тебя уже есть желтая карточка, нужно действовать совсем иначе»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал удаление защитника команды Хуана Касереса в матче 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:0).

26-летний парагваец получил первое предупреждение на 50-й минуте, а вторую желтую карточку — на 57-й минуте.

— Вторая желтая Касереса — ошибка и несдержанность или можно сделать так, чтобы он вел себя по-другому?

— Конечно, это ошибка нашего игрока. Когда у тебя уже есть желтая карточка, конечно, нужно действовать совсем иначе. Рывок, фол, вторая желтая.



— У вас в запасе был любимец самарских фанатов Иван Сергеев.

— Ваня для нас очень важный игрок. После игры я извинился, что не было возможности сегодня бросить его в бой. Когда мы играем в меньшинстве, это достаточно сложно сделать. Для нас игрок важен как в матчах, так и на тренировках, и в раздевалке. Я жду его на наших тренировочных сборах зимой, — сказал Шварц на пресс-конференции.

«Динамо» набрало 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда 6 декабря сыграет в гостях со «Спартаком».