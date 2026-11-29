Шварц — о ничьей «Динамо» с «Крыльями Советов»: «Разочарованы тем, что смогли завоевать только одно очко»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» в матче 16-го тура РПЛ.

Игра прошла в воскресенье, 29 ноября, в Самаре и завершилась со счетом 0:0. На 57-й минуте защитник бело-голубых Хуан Касерес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Сегодня была достаточно сложная игра. К сожалению, уже последние три матча мы заканчиваем в неравных составах. Но в то же время стоит отметить, что команда проявила свой характер, показала свой менталитет. Считаю, после удаления команда создавала моменты, у нас были подходы. Конечно, мы хотели увезти отсюда победу, это было целью. Мы разочарованы тем, что сегодня снова заработали красную карточку. Надо сказать, что игра складывалась достаточно положительно. Мы создавали много моментов. Нельзя сказать, что они были стопроцентными. В то же время было много моментов, которые мы создавали в финальной трети поля соперника. Разочарованы тем, что сегодня смогли завоевать только одно очко. В то же время нужно серьезно подготовиться к следующей игре, которая будет через неделю», — сказал Шварц на пресс-конференции.

«Динамо» набрало 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда 6 декабря сыграет в гостях со «Спартаком».