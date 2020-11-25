Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» рассказал об амбициях команды.

— Чемпионство? Да, мы смотрим в таблицу, знаем, где мы в ней находимся, но идем шаг за шагом, — сказал Шварц. — Мы двигаемся от игры к игре, и надеемся в итоге подняться наверх. Я впечатлен той работой, которую показывает команда. У нее виден характер, правильный менталитет. Все игроки активно вовлечены в тренировочный процесс. Все это оказывает позитивное влияние. У каждого футболиста вижу горячее сердце, эта энергия помогает команде, и это меня радует. (Дмитрий Гирин)

Матч «Ростов» — «Динамо» пройдет в субботу, 28 ноября. Начало — в 19.00 (мск).

После 15-и сыгранных матчей «Динамо» находится на четвертом месте в турнирной таблице с 27 очками. Лидирует — ЦСКА (32 балла).