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Шварц назвал заслуженным поражение «Динамо» от «Ростова»

21:39
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц назвал заслуженным поражение от «Ростова» (1:4) в матче 16-го тура Тинькофф-РПЛ.

— Это заслуженное поражение, — сказал Шварц в эфире «Матч премьер». — Первый тайм не так плохо сыграли, в начале второго могли сравнять счет, но не сложилось. В любом случае поражение заслуженное.

Пенальти? Я еще не видел момент. В любом случае нам стоило играть аккуратнее.

Ростов — Динамо

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