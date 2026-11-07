Шварц: «Динамо» важно было набрать три очка перед паузой на игры сборных»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Факелом» (2:1) в гостевом матче 14-го тура чемпионата России.

«Это была очень эмоциональная игра. Мы очень хорошо начали, забили быстрый гол, могли отличиться еще, но допустили ошибку у своих ворот и пропустили. После этого было непросто вернуться в свой ритм. Естественно, после удаления Артура нам стало еще тяжелее. Мы очень рады этим трем очкам, которые важно было набрать перед паузой на игры сборных. Конечно, мы можем и будем играть лучше», — сказал Шварц на пресс-конференции.

«Динамо» (31 очко) после победы вышло на первое место в таблице РПЛ.