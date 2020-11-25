РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шварц: «Динамо» нужно расширять свои горизонты"

15:40
Теги:

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» рассказал, доволен ли он той интенсивностью, с которой играет команда.

— Команда каждый день старается расширять свои горизонты, — сказал Шварц. — Мы над этим много работаем, и я вижу позитивные тенденции. Со «Спартаком» мы очень интенсивно сыграли в первом тайме, второй был более пассивный. Мы планируем увеличить интенсивные отрезки, но нужно уметь варьировать темп. Иногда нужен высокий прессинг, иногда нужно уметь защищаться низким блоком. (Дмитрий Гирин)

Матч «Ростов» — «Динамо» пройдет в субботу, 28 ноября. Начало — в 19.00 (мск).

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 23846
Все опросы
Кто фаворит РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 16-й тур. «Рубин» — ЦСКА и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир