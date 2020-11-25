Шварц: «Динамо» нужно расширять свои горизонты"

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» рассказал, доволен ли он той интенсивностью, с которой играет команда.

— Команда каждый день старается расширять свои горизонты, — сказал Шварц. — Мы над этим много работаем, и я вижу позитивные тенденции. Со «Спартаком» мы очень интенсивно сыграли в первом тайме, второй был более пассивный. Мы планируем увеличить интенсивные отрезки, но нужно уметь варьировать темп. Иногда нужен высокий прессинг, иногда нужно уметь защищаться низким блоком. (Дмитрий Гирин)

Матч «Ростов» — «Динамо» пройдет в субботу, 28 ноября. Начало — в 19.00 (мск).