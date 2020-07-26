Шунин сравнил «Динамо» с «Реалом», вспомнив о количестве побед в группе Лиги Европы

Вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин отреагировал на попадание команды в Лигу Европы по итогам минувшего сезона в РПЛ.

33-летний российский футболист напомнил подписчикам об игре бело-голубых в ЛЕ в сезоне-2014/15.

«Хорошо помню нашу игру с ПСВ в Лиге Европы. Шестой матч в группе, шанс пройти дальше без поражений. Место в плей-офф мы уже себе обеспечили. О том, что я в составе, узнал в день игры. Хотелось доказать самому себе, что в порядке и могу конкурировать. В голове была одна мысль — выиграть этот матч и не пропустить. Так и получилось. Только у двух команд в сезоне-2014/15 было по шесть побед в группе — «Динамо» в Лиге Европы и «Реал Мадрид» в ЛЧ.

Кстати, тогда мы тоже проходили квалификацию. В плей-офф был тяжелый матч с «Омонией» — Самба забил на последних секундах после подачи Вальбуэна со стандарта и вывел нас в группу Лиги Европы.

Сейчас наша задача — попасть в групповой раунд. Будем готовиться. Мы можем. Еврокубки — это нереальные эмоции. Жду этого момента снова", — написал в Instagram Шунин.

«Динамо» начнет играть в ЛЕ со второго отборочного раунда. Команда заняла 6-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2019/20.