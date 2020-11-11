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Главный тренер «Кайрата»: «С Тедеско работал в «Штутгарте», очень его уважаю»

22:45
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский рассказал о совместной работе с Доменико Тедеско, возглавляющим «Спартак».

— В России сейчас на 3-м и 4-м местах идут команды немецких тренеров — Доменико Тедеско и Сандро Шварца. Какого мнения о них?

— С Доменико мы хорошо знакомы — вместе работали в академии «Штутгарта». Когда он возглавлял «Шальке», периодически общались, но после перехода в «Спартак» немного утратили связь. Считаю Тедеско очень талантливым тренером — сильный мотиватор, глубоко погружается в тактические аспекты, живет футболом. Отношусь к Доменико с уважением, желаю ему успехов в «Спартаке». С Шварцем лично не знаком. Сандро — последователь стиля Юргена Клоппа, с которым играл и у которого тренировался в «Майнце». (Константин Алексеев)

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