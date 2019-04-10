Шнуров в шарфе "Зенита" - на стадионе "Спартака". Жесткий троллинг от петербуржцев

"Зенит" в официальном Твиттере поиздевался над "Спартаком". Ранее красно-белые сообщили о концерте группы "Ленинград" на их домашнем стадионе "Открытие Арена".

Новость вызвала недовольство у фанатов красно-белых, поскольку лидер группы Сергей Шнуров болеет за "Зенит".

"Зенит" выложил коллаж афиши, на который Шнурову добавили шарф петербургского клуба, с комментарием: "Вставили кое-что в афишу, теперь совсем красиво".