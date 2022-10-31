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Шишкин: «Я бы на месте Абаскаля задался бы вопросом, почему команда подошла к матчу с «Торпедо» в таком состоянии»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин оценил победу красно-белых над «Торпедо» в матче 15-го тура чемпионата России (1:0).

«Очень непростая игра с «Торпедо» получилась, хотя было очень много ожиданий, что будет легкая победа и крупный счет, легкие три очка. Футболистам «Спартака» было очень непросто, особенно в атаке.

Очень важно, что победили, продолжаем пытаться догнать «Зенит». Игра, как известно, забывается, а три очка остаются. Но я бы на месте Абаскаля все равно сделал кое-какие выводы и задался бы вопросом, почему команда подошла к матчу с «Торпедо» в таком состоянии. Не сказать, что физически где-то проседали, но по качеству игры было очень много брака, особенно, повторюсь, в атакующих действиях", — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

Красно-белые, набрав 32 очка, занимают 2-е место в турнирной таблице РПЛ, «Торпедо» — последнее (6 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shishkin-na-meste-abaskalya-zadalsya-by-voprosom-pochemu-spartak-podoshel-v-takom-sostoyanii-k-matchu-s-torpedo/
Роман Шишкин
ФК Спартак (Москва)
8
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2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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Химки – Оренбург
 - : -
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Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
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Торпедо – Кр. Советов
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