Шишкин о болезни Галицкого: «Он сделал для «Краснодара» все, ему решать, кто будет руководить клубом»
Бывший защитник «Краснодара» Роман Шишкин отреагировал на заявление президента «быков» Сергея Галицкого о своей болезни.
«Галицкий — человек, который создал этот клуб. Он создал всю эту инфраструктуру. Очень хочется пожелать ему здоровья. Я думаю, все принципы ведения клуба сохранятся. Думаю, Галицкому решать, кто будет дальше руководить клубом. Так что все в его руках. Галицкий сделал не многое, а все для «Краснодара». Все понимают, что он вкладывает в развитие клуба свои деньги. И немаленькие деньги. Галицкий создал один из лучших клубов России. Его команда добилась уровня Лиги чемпионов. У «Краснодара» прекрасная академия, из которой выпускаются хорошие футболисты. Это все заслуга Галицкого и тех людей, которые с ним работают», — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина.
Ранее Галицкий рассказал, что не может посещать игры «Краснодара» из-за болезни, но не стал раскрывать подробности своих проблем со здоровьем.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shishkin-galitskij-sdelal-dlya-krasnodara-vse-emu-reshat-kto-budet-rukovodit-klubom/
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