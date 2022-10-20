Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:30

Шильцов заявил, что хочет проявить себя в РПЛ после забитого мяча в Кубке России

Читать «СЭ» в

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Константин Шильцов заявил о желании проявить себя в РПЛ после победного мяча в ворота «Краснодара» в матче Кубка России (1:0).

«Отличные эмоции после победы. Очень хотели выиграть, настрой был соответствующий. Хороший, серьезный соперник, играли дома на своем стадионе, поэтому постарались сделать так, чтобы после матча было отличное настроение у болельщиков. Думаю, это вполне получилось. Какие ощущения от первого гола на таком уровне? Само собой, это приятно, но главное, что мы выиграли, взяли три очка и вышли на лидирующую позицию в группе. Личная статистика тоже важна, но для меня всегда на первом месте командный результат. Забил — хорошо, но нужно работать и двигаться дальше; теперь будем готовиться к игре чемпионата, нужно постараться проявить себя и там», — приводит слова Шильцова ТАСС.

«Нижний Новгород» арендовал 20-летнего футболиста у «Спартака» в 2022 году и провел за нижегородский клуб девять матчей и забил один мяч.

В 14-м туре РПЛ «Нижний Новгород» встретится с «Краснодаром» 22 октября. Начало — в 14:00 (МСК).

Источник: https://tass.ru/sport/16104809
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Женатый боец вновь проговорился о девушке: «Я тебе полгонорара отдам, удали по-братски»
«Русский спас клуб и вывел его в АПЛ»: российский миллиардер покидает английский футбол
Губернатор Красноярского края объяснил арест своего сына властями США
Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за упреки в адрес российского президента
Эксперт рассказала о получении пенсии с повышенным коэффициентом
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Маслов — о дерби с ЦСКА: «Мы все-таки должны уметь переваривать эмоции»
Даса рассказал, хорошо ли игроки «Динамо» понимают требования Йокановича
Заболотный считает, что матч ЦСКА — «Спартак» получился очень интересным
«Федун назначил меня под давлением общественного мнения. Я работал без права на ошибку». Монолог Дмитрия Аленичева
Федотов — о конфликте с Абаскалем: «Буду ли я на КДК? Пока неясно»
Федотов: «Карраскаль не попал в заявку на матч с «Торпедо» по медицинским причинам»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аленичев рассказал, как поставил на игру Промеса вопреки мнению руководства «Спартака»

Аленичев: «Ярцев был нам как отец. Говорил ему: «Саныч, бросайте курить!»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости