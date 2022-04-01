Шаронов высказался об уходе Кварацхелии из «Рубина»

Шаронов заявил, что уход Хвичи из «Рубина» не является вопросом про футбол

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов в разговоре с «СЭ» высказался об уходе из команды Хвичи Кварацхелии.

«Сейчас тот момент, когда можно оценить работу каждой академии. Это касается всех клубов, не только «Рубина». Именно сейчас мы увидим эффективность работы академий. Что же касается ухода Хвичи, то это вопрос не про футбол», — сказал Шаронов «СЭ».

Ранее, 31 марта, спортивный директор батумского «Динамо» Ладо Двалишвили заявил, что полузащитник подписал двухлетний контракт с клубом. Кварацхелия перешел в «Рубин» из «Локомотива» летом 2019 года.

В сезоне-2021/22 21-летний грузинский полузащитник провел за «Рубин» 22 матча, забил два мяча и отдал пять результативных передач.