09:43 | Футбол — РПЛ

Шаронов не попал на концерт "Металлики" из-за матча с "Динамо"

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Главный тренер "Рубина" Роман Шаронов поздравил своих подопечных с победой над "Динамо" (1:0). По словам специалиста, из-за игры он не попал на концерт группы Metallica в "Лужниках".

- Сегодня в "Лужниках" играет легендарная группа "Металлика". У меня был на нее билет, я не попал. Но то, что испытал сегодня, это лучше. Спасибо! - сказал Шаронов в послематчевой речи в раздевалке.

Динамо - Рубин

 

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