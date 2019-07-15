Шарлия извинился за поражение ЦСКА от "Крыльев Советов"

Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия извинился за поражение в матче 1-го тура чемпионата России от "Крыльев Советов".

– Звоне, результат матча нас всех очень расстроил. Что можете сказать по игре?

– Сейчас трудно что-то сказать. Хочу извиниться перед нашими болельщиками, вот и все. Мы сделаем все возможное, чтобы улучшить нашу игру за эту неделю и провести следующий матч качественнее. Мы медленно развивали атаки, в защите ошибались в передачах, не играли плотно по сопернику. Все в этот день было плохо.

– Всего через несколько минут после начала матча у вас оказался разбит нос, что там случилось?

– Я неудачно пробил по мячу головой в атаке. Ничего особенного.



– Единственный хороший момент, связанный с этим матчем – ваш дебют. Как оценишь уровень первенства России?

– Конечно, он высок. Выше, чем в моей бывшей лиге. Мне нужно много работать, чтобы улучшать свою игру и соответствовать ему.

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