Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о дисквалификации нападающего команды Вячеслава Кротова на три матча.

«Слава сыграл неподобающим образом, очень грубый фол. Таковы трактовки нынешнего регламента, тут ничего нельзя поделать. Конечно, нам бы хотелось получить меньше матчей в наказание, но КДК приняли свое решение, мы принимаем его. Большую роль сыграло то, что Шимански получил серьезную травму. Желаем Себастьяну скорейшего выздоровления!» — сказал Газизов.

Сегодня, 9 декабря, КДК отстранил полузащитника «Уфы» Кротова на 3 матча с риском увеличения дисквалификации вдвое.