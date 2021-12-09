Шамиль Газизов — о дисквалификации Кротова: «Он сыграл неподобающим образом»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о дисквалификации нападающего команды Вячеслава Кротова на три матча.
«Слава сыграл неподобающим образом, очень грубый фол. Таковы трактовки нынешнего регламента, тут ничего нельзя поделать. Конечно, нам бы хотелось получить меньше матчей в наказание, но КДК приняли свое решение, мы принимаем его. Большую роль сыграло то, что Шимански получил серьезную травму. Желаем Себастьяну скорейшего выздоровления!» — сказал Газизов.
Сегодня, 9 декабря, КДК отстранил полузащитника «Уфы» Кротова на 3 матча с риском увеличения дисквалификации вдвое.
На 6-й минуте матча 17-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Уфа» (2:0) футболист грубо сфолил на полузащитнике «Динамо» Себастьяне Шиманьски и получил прямую красную карточку. Поляк не смог продолжить матч и был заменен на Константина Тюкавина.
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