Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов назвал смешным высказывание о том, что «Химки» являются фарм-клубом красно-белых.

— Да, Тушино, Подмосковье, мы рядом, соседи. Что еще можно сказать? Да, я знаю многих в «Химках». Знаю многих игроков. Почему появилась такая информация? Это раздувается, для кого-то это интересно. Кому интересно? Вот вопрос. Из-за того, что тренер из системы «Спартака»? Так их много. Все они ангажированы что ли? Это смешно, — сказал Газизов в эфире телеканала «Матч Премьер».