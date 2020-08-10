Шамиль Газизов: «Химки» — фарм-клуб «Спартака»? Это смешно»
10 августа 2020, 17:05
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов назвал смешным высказывание о том, что «Химки» являются фарм-клубом красно-белых.
— Да, Тушино, Подмосковье, мы рядом, соседи. Что еще можно сказать? Да, я знаю многих в «Химках». Знаю многих игроков. Почему появилась такая информация? Это раздувается, для кого-то это интересно. Кому интересно? Вот вопрос. Из-за того, что тренер из системы «Спартака»? Так их много. Все они ангажированы что ли? Это смешно, — сказал Газизов в эфире телеканала «Матч Премьер».
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