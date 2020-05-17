«Шальке» пожелал выздоровления Фарфану, который заразился коронавирусом
13:23
«Шальке» в Twitter поддержал нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана. Ранее у него диагностировали коронавирус.
— Скорей поправляйся, — отмечено в сообщении.
Gute Besserung, Jeff! ??? #S04 #GetWellSoon https://t.co/Hx7M6m7fcS— FC Schalke 04 (?) (@s04) May 17, 2020
35-летний Фарфан выступает за «Локомотив» с 2017 года. Вместе с московской командой становился чемпионом России (2017/18). Является двукратным обладателем Кубка страны (2016/17, 2018/19) и обладателем Суперкубка России (2019).
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