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«Шальке» пожелал выздоровления Фарфану, который заразился коронавирусом

13:23
Джефферсон Фарфан в «Шальке». Фото Reuters
Джефферсон Фарфан в «Шальке». Фото Reuters
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«Шальке» в Twitter поддержал нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана. Ранее у него диагностировали коронавирус.

— Скорей поправляйся, — отмечено в сообщении.

35-летний Фарфан выступает за «Локомотив» с 2017 года. Вместе с московской командой становился чемпионом России (2017/18). Является двукратным обладателем Кубка страны (2016/17, 2018/19) и обладателем Суперкубка России (2019).

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