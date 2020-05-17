«Шальке» пожелал выздоровления Фарфану, который заразился коронавирусом

«Шальке» в Twitter поддержал нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана. Ранее у него диагностировали коронавирус.

— Скорей поправляйся, — отмечено в сообщении.

35-летний Фарфан выступает за «Локомотив» с 2017 года. Вместе с московской командой становился чемпионом России (2017/18). Является двукратным обладателем Кубка страны (2016/17, 2018/19) и обладателем Суперкубка России (2019).