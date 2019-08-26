Шалимов выделил три нюанса игры «Спартака», позволивших обыграть «Крылья Советов»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов по итогам матча 7-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» (1:2) обозначил три нюанса победной игры красно-белых.

— «Спартак» нанес очень много ударов по воротам, просто огромное количество, — с другой стороны, они не были очень опасны, но количество перешло-таки в качество, — сказал Шалимов. — Второе — гол Тила не случаен. Это класс игрока. Уверен, что-то, как он направлял мяч — между ног защитнику — это зряче, это показатель уровня футболиста.

Третье — очевидно, что команде в этом матче не хватало форварда. На позиции нападающего вышел Шюррле, но навыка игры не хватило. Игрок он классный: может опуститься глубже, может уйти во фланг, но впереди нужен наконечник.

Что касается Самары, то подбор игроков неплохой, но расстановка, на мой взгляд, оборонительная. Команда старалась, показала бойцовские качества, но для ничьи этого не хватило — не в последнюю очередь из-за более высокого уровня исполнителей у соперника. (Сергей Егоров)

Полностью аналитика Шалимова по 7 туру РПЛ здесь

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