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Сегодня, 18:00

Юран: «При Иличе «Пари НН» идет на 11-м месте. Неплохой результат. А его убрали»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» поддержал Сашу Илича, уволенного из нижегородского клуба.

— Честно говоря, удивлен, что сейчас клуб принял решение расстаться с Иличем, — говорит Юран. —  В прошлом туре «Пари НН» победил в Оренбурге, сейчас увез ничью из Самары, где проводит домашние матчи «Акрон», который идет выше нижегородцев и прилично усилился. Достойный результат. На данный момент команда идет на 11-м месте. Если брать бюджет и возможности клуба, то, считаю, это неплохой результат.

Так что, признаюсь, не до конца понимаю, почему сейчас Илича уволили. Повторюсь, четыре очка на выезде для любого тренера — хороший показатель. За что же тогда отправили в отставку специалиста? За четыре очка в гостевых встречах?

— При этом вы скептически относитесь к приглашению в российские клубы иностранных специалистов.

— Да, я об этом не раз говорил в интервью. Считаю, надо приглашать тренеров с именем, у которых можно чему-то поучиться, что-то подсмотреть. А нередко к нам приезжают специалисты, не востребованные за рубежом. Я против таких вариантов. Но в конкретной ситуации хочу Илича поддержать. На данном этапе его уволили не по делу, — сказал Юран «СЭ».

Саша Илич. Сергей Юран: «Хотел бы поддержать Илича. За что его уволили? За четыре очка с выезда?»
Саша Илич
Сергей Юран
ФК Нижний Новгород
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«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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Акрон – Пари НН
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Динамо Мх

 5 1 0
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