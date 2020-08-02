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Сергей Юран: «Хотел спросить у Федуна, а что я такого плохого сделал «Спартаку»?»

15:04
Сергей Юран. Фото ФК «Химки».
Сергей Юран. Фото ФК «Химки».
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Сергей Юран, уволенный с поста главного тренера «Химок», прокомментировал назначение на эту должность Дмитрия Гунько.

— У вас есть вопросы к Дмитрию Гунько, который стал главным тренером «Химок»?

— Понимаете, у нас есть корпоративная тренерская этика. Ее надо придерживаться. Пока главный тренер не подписал все бумаги, не забрал трудовую книжку, нужно выдерживать эту паузу. А тут получается человек пришел на живое место... Все быстро провернули, нарушили все законы. Напоминает 90-е годы. Рейдерский захват. Короче, им надо было занять территорию.

— Вы считаете, что Гунько — ставленник «Спартака»?

— Ну а что тут комментировать? Кто-то считает по-другому? Ну-ну...

— Так ваш контракт расторгнут?

— Меня просто пока уведомили о том, что клуб меня увольняет. Я даже еще эту бумагу не получил, а нового тренера уже представляли...

— Вы говорили, что хотите дозвониться Леониду Федуну.

— Я просто не понимаю, что я такого плохого сделал «Спартаку»? (Виталий Айрапетов)

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