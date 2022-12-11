Силкин назвал главную проблему российского футбола: «Мы отстаем во всем. Главное — скорость мысли»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин объяснил, почему матчи РПЛ и Кубка России смотреть не так интересно, как игры на чемпионате мира.

— Разница большая, если сравнивать. Мы отстаем во всем. Главное — скорость мысли. У нас нет этого. Наш футбол совершенно не такой, его смотреть неинтересно. На чемпионате мира все игры дают какую-то пищу для ума. Я все матчи смотрю взахлеб. То есть ты видишь, за счет чего каждая команда хочет добиться чего-то. Но играют при этом все по-разному.

— Обычно эксперты говорят: уступаем в технике, единоборствах, физической готовности. А вы игровое мышление на первый план ставите?

— Конечно. Самый быстрый на футбольном поле — это не мяч, а мысль.

— Если мы будем вариться в собственном соку из-за изоляции нашего футбола, будем деградировать?

— Ну конечно. Мы не сможем сравнивать себя с лучшими образцами, чтобы понять, куда двигаться. Если бы команда России играла на чемпионате мира, мы увидели бы разницу между нашими игроками и теми, кто там играет. А так как мы не участвуем, все свелось к тому, что наши эксперты критикуют те сборные, которые играют в Катаре. Но они-то туда попали, а мы не попали, — приводит слова Силкина «РБ Спорт».