Силкин: «Зенит» укрепляется, но как был беспорядок, так и остался»
Футбольный эксперт Сергей Силкин поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство в новом сезоне.
«Зенит» укрепляется, но как был беспорядок, так и остался. То, что он скупает лучших футболистов, не значит, что он усилился. Мы уже это проходили. Глушенков поначалу никак не мог забить. Только в последнем матче два мяча забил. Но в этой встрече «Краснодар» был не похож на себя. Мне он не понравился», — цитирует Силкина «Евро-Футбол.Ру».
В матче за OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 4:2.
В первом туре сезона-2024/25 сине-бело-голубые встретятся против самарских «Крыльев Советов» 20 июля.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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