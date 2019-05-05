Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что не ограничивал команду в праздновании чемпионского титула. Петербургская команда досрочно завоевала чемпионство накануне.

– Это была заслуженная радость. Радоваться нужно уметь. Мы надеялись стать в этот день чемпионами, не хотели затягивать. Все были счастливы, когда в самолете узнали, что "Арсенал" победил, – сказал в эфире телеканала "Матч ТВ" Семак. – Сами приложили руку к чемпионству, когда вырвали ничью в Грозном. Нашли себе силы переломить ход поединка. Имели моменты. Забей раньше – могли рассчитывать на победу.

Мне кажется, стабильность по ходу сезона помогла. На протяжении всего сезона мы лидировали. Это большой плюс, это не так просто. Каждый игрок на определенных отрезках брал на себя лидерские функции. Сначала были одни лидеры, потом другие. Затем был спад. Жаль, что не получили усиление в лице Кокорина. С июля ждали, когда он вернется. Но такие события случились. Нам было тяжело в условиях ограниченных ресурсов. Но справились, выкрутились.

Тяжелый труд, самопожертвование позволили достаточно рано завершить сезон и достичь цели. Мы можем сейчас позволить себе играть в удовольствие. Будут играть те, у кого есть силы и желания. Хотим радовать болельщиков игрой. Думаю, мы уже порадовали болельщиков, выиграв чемпионат.