Сергей Семак: «Забитый мяч сыграл с «Зенитом» плохую шутку»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал поражение своей команды от «Рубина» (1:2) в матче 12-го тура российской премьер-лиги.

— Почему выбрали такую расстановку? Насколько довольны такой структурой игры?

— Да, какие-то позиции не совсем близки кому-то из игроков. Но у нас в составе большое количество игроков центра поля, а на флангах не такой большой выбор. Поэтому мы выбираем ту модель и структуру, где можно встроить всех.

— Почему снова первый тайм получился неудачным, как с «Брюгге»?

— Не думаю, что можно проводить параллели. Матчи разные, ситуации разные. Тут забитый мяч сыграл с нами плохую шутку, стали излишне спокойно играть. Те ошибки, которые допустили, говорят о том, что мы неверно среагировали на гол. (Гоша Чернов)