Сергей Семак: «Забитый мяч сыграл с «Зенитом» плохую шутку»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал поражение своей команды от «Рубина» (1:2) в матче 12-го тура российской премьер-лиги.
— Почему выбрали такую расстановку? Насколько довольны такой структурой игры?
— Да, какие-то позиции не совсем близки кому-то из игроков. Но у нас в составе большое количество игроков центра поля, а на флангах не такой большой выбор. Поэтому мы выбираем ту модель и структуру, где можно встроить всех.
— Почему снова первый тайм получился неудачным, как с «Брюгге»?
— Не думаю, что можно проводить параллели. Матчи разные, ситуации разные. Тут забитый мяч сыграл с нами плохую шутку, стали излишне спокойно играть. Те ошибки, которые допустили, говорят о том, что мы неверно среагировали на гол. (Гоша Чернов)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.