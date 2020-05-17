Сергей Семак: «Все легионеры с пониманием отнеслись к делу и провели карантин в Петербурге»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как его команда пережила карантин и отреагировала на новость о том, что чемпионат России-2019/20 возобновится 21 июня.

— Вся команда находится в Петербурге, за исключением Юрия Жевнова, который должен приехать завтра и сразу уйти на 14-дневный карантин по закону, — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака. — Остальные футболисты остались, хотя многие были недовольны, хотели домой. Но мы понимали, что когда чемпионат возобновится, а они будут на карантине, то как мы сможем их собрать? Поэтому им пришлось чем-то пожертвовать: семьей, возможностью побыть дома. В отличие от наших игроков, которым легче переносить самоизоляцию дома. Но это часть работы. Хоть и не очень приятно получилось, что никто из иностранцев не смог попасть домой, но это того стоило, закон один для всех.

— Не было ли вам страшно, что чемпионат не возобновится? «Зенит» пошел на довольно серьезные меры. Особенно по отношению к легионерам. Сейчас понятно, что они оправданы. Но не было ли вам страшно, что чемпионат не возобновят и тогда все эти меры могут пойти прахом?

— Нет, конечно, это же часть работы. Мы должны были понять, что будет дальше, прежде чем отпускать игроков. Эта мысль была у всех. Когда ребята звонили спросить, могут ли они улететь, я отвечал: «Вы можете улететь, но не сможете вернуться. Во-первых, границы будут закрыты, во-вторых, карантин, и как мы будем тренироваться? Времени на подготовку будет очень мало». Все ребята понимающе отнеслись к вопросу, выполняли то, что от них требовалось.

— Уже знаете реакцию игроков на возобновление чемпионата?

— Конечно, есть игроки, которые волнуются и переживают. Никто не знает как будет развиваться ситуация с коронавирусом, будет ли улучшение или ухудшение. Самое важное, что есть понимание того, что будет — к чему готовиться и что у нас есть. Случиться может всё что угодно. Ребята обрадовались, потому что появилось понимание, что есть и к чему готовимся.