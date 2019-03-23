Сергей Семак: "Вряд ли это поражение изменит таблицу"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после товарищеского матча с "Аустрией" отметил, что не рад результату, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов

– Спасибо болельщикам, что пришли. Наша игра смотрелась не лучшим образом. Для нас это дополнительная информация о том, кто находится в каком состоянии. После крупного счета ощущения не самые приятные, но вряд ли это поражение изменит таблицу.

– Насколько важен результат в этом матче? Не отразится ли это поражение на игре команды в официальных матчах?

– Не думаю, что психологически это отразится. Проигрывать всегда неприятно.

– Что с Кузяевым?

– Повреждение мениска. Травма далеко не самая простая. В ближайшие дни будет известно, на сколько дней он выбыл.

– Ваше мнение о Мостовом, который дебютировал за "Зенит"?

– Мы общаемся с Радимовым на тему футболистов, которые заслуживают сыграть за основу. Мостовой мне понравился. Не боится брать инициативу, идти в обыгрыш. Будем приглашать игроков из "Зенита-2" и в дальнейшем.