Сергей Семак: «В Уфе один из худших стадионов в РПЛ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, который не мог руководить командой в 7-м туре из-за дисквалификации, рассказал, с какими чувствами вернулся в Уфу. До «Зенита» Семак возглавлял местный клуб.

— Вернулись с прекрасными, но результат, к сожалению, для нас неудачный, -приводит слова тренера prosportstory.ru. — Мы будем работать дальше, чтобы в следующей игре смотреться лучше. Надеюсь, что здесь удастся сыграть на новом давно обещанном стадионе. Поздравляю ребят из Уфы, сегодня они победили заслуженно.

— Это правда, что в Уфе самый плохой стадион в РПЛ по сравнению с другими?

— Один из, наверное. К сожалению, как это ни прискорбно.

— «Уфа» заслужила новый стадион своими результатами?

— Конечно, заслужила. При мне и проект был, и его согласование получили. Было желание построить действительно хороший стадион. К сожалению, пока ничего не происходит.