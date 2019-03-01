Сергей Семак: "В конце прошлого года "Зениту" не хватило эмоций и запаса прочности"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью YouTube-каналу "Foot’больные люди" рассказал, почему команда сдала в конце 2018 года. По его словам, первая половина сезона получилась сложной.

– Сезон сложно начался. Всегда бывает так после чемпионата мира. Сокращается пауза для подготовки игроков сборных, – сказал Семак. – Но начали сезон неплохо, хотя в концовке года не хватило эмоций и запаса прочности игроков: один, второй вылетел. Не смогли найти равноценную замену в видоизмененных схемах. Приятно, что ушли на перерыв лидерами. Даже если бы ушли с небольшим отставанием от первого места, это нормально. Получили возможность передохнуть, перегруппировать силы и постараться как можно лучше провести вторую часть сезона.