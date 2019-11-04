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Сергей Семак: «В игре с ЦСКА не было предпосылок для игры в три центральных защитника»

17:33
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» рассказал, почему не использовал в игре с ЦСКА схему с тремя центральными защитниками, передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Дмитрий Зимин.

— По первому тайму предпосылок для того, чтобы действовать в три защитника не было, — cказал Семак. — Соперник создавал не так много моментов. Один голевой момент был у ЦСКА, но там не разобрались наши защитников. Второй момент — забитый мяч, но там общая ошибка. Стоит отдать должное и бьющему футболисту. Потом мы стали высоко играть и прессинговать, но до этого момента в обороне играли надежно. Старались задействовать Азмуна, но где-то возможно не хватало мастерства.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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